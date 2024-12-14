На Украине прошли испытания перспективной крылатой ракеты «Рута»

Это всего лишь несколько образцов из весьма и весьма обширного парка украинских БЛА. Перечисление только названий дронов ВСУ займет несколько страниц. Всего на Украине на различных стадиях разработки или производства в настоящее время находятся более 200 образцов беспилотной техники самого различного назначения, и в этом процессе принимают участие более 100 фирм и предприятий.