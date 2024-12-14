Путин назначил трех новых судей в Татарстане

На пост председателя Тетюшского районного суда РТ переизбрали Сергея Борисова. Впервые он занял эту должность еще в 2018 году. Кроме того, Делюс Замалетдинов назначен заместителем председателя Альметьевского суда. Также Путин назначил Елену Акимову судьей Набережночелнинского городского суда. С 2022 года она исполняла обязанности мирового судьи в судебном участке № 10.