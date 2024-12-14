Белорусский гранатомет «Сапфир» испытали на полигоне в Борисове

Белорусский гранатомет имеет две боевых части — фугасно-осколочную и кумулятивно-осколочную. Также он оснасчен программируемым взрывателем, который позволяет работать в двух режимах — «контактном» и «траекторном», при котором можно производить подрыв боевой части на траектории полета изделия на установленной дальности.