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Белорусский гранатомет «Сапфир» испытали на полигоне в Борисове

Мишени, назначенные для стрельбы, были поражены, «Сапфир» подтвердил свои характеристики, заявили военные.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 14 дек — Sputnik. Госкомвоенпром и Минобороны Беларуси успешно провели стрелковые испытания первого белорусского гранатомета «Сапфир», сообщили в Государственном военно-промышленном комитете.

«Испытания были проведены на 227-м общевойсковом полигоне “Борисовский”, — сказано в сообщении Telegram-канала ведомства.

Первый отечественный гранатометный комплекс «Сапфир» предназначен для борьбы с бронетехникой, поражения живой силы противника, находящейся в бункерах, легких укрытиях полевого типа, сооружениях городского и сельского типов.

В Госкомвоенпроме рассказали о характеристиках «Сапфира».

Белорусский гранатомет имеет две боевых части — фугасно-осколочную и кумулятивно-осколочную. Также он оснасчен программируемым взрывателем, который позволяет работать в двух режимах — «контактном» и «траекторном», при котором можно производить подрыв боевой части на траектории полета изделия на установленной дальности.

Чтобы повысить плотность поражающего огня «Сапфир» сконструировали так, что можно использовать как фугасно-осколочные, так и кумулятивно-осколочные изделия, отметили в Госкомвоенпроме.

Еще одной особенностью первого белорусского гранатометного комплекса является наличие электронной системы управления пуском и программируемого взрывательного устройства.

Также «Сапфир» имеет большой потенциал по адаптации комплекса на боевые модули, роботизированные огневые комплексы и беспилотные летательные аппараты.