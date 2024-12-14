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Пять воронежских судей назначил президент РФ

Двое служителей Фемиды получили бессрочные назначения.

Источник: Комсомольская правда

Президент РФ Владимир Путин своим указом назначил трех заместителей председателей районных судов в Воронежской области. На шестилетние сроки заступили — Наталья Бордюг (Семилукский райсуд), Надежда Бортникова (Панинский райсуд) и Ирина Мещерякова (Левобережный райсуд Воронежа).

Тем временем, бессрочные назначения получили двое судей — Марина Кисурина (Таловский райсуд) и Юлия Аксенова (Воронежский областной суд).

Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Воронежской области собрались уходить в отставку двое мировых судей.