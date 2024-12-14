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Лукашенко направился с рабочим визитом в Оман

14 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко 14 декабря направился с рабочим визитом в Султанат Оман. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе главы государства.

Источник: AP 2024

«Запланированы переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития отношений, направления, по которым можно придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. Главы государств также обменяются мнениями по актуальной международной повестке дня», — рассказали в пресс-службе президента.

Отношения Беларуси и Омана строятся на базе, которая была заложена еще в 2007 году в ходе первого в истории визита Александра Лукашенко в эту страну. С тех пор стороны существенно нарастили нормативно-правовую базу двустороннего сотрудничества, состоялись знаковые визиты на высоком уровне, совместная работа ведется в целом ряде сфер. Основное внимание в ходе нынешнего визита Александра Лукашенко будет уделено вопросам торгово-экономического взаимодействия. Речь о расширении товарооборота, развитии сотрудничества в промышленности и сельском хозяйстве и по иным направлениям, представляющим взаимный интерес.

Лукашенко Александр