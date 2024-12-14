Лукашенко направился с рабочим визитом в Оман

Отношения Беларуси и Омана строятся на базе, которая была заложена еще в 2007 году в ходе первого в истории визита Александра Лукашенко в эту страну. С тех пор стороны существенно нарастили нормативно-правовую базу двустороннего сотрудничества, состоялись знаковые визиты на высоком уровне, совместная работа ведется в целом ряде сфер. Основное внимание в ходе нынешнего визита Александра Лукашенко будет уделено вопросам торгово-экономического взаимодействия. Речь о расширении товарооборота, развитии сотрудничества в промышленности и сельском хозяйстве и по иным направлениям, представляющим взаимный интерес.