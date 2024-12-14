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Лукашенко направился с рабочим визитом в Оман 14 декабря 2024 года

Президент Беларуси направился с рабочим визитом в Султанат Оман.

Президент Беларуси Александр Лукашенко направился с рабочим визитом в Султанат Оман. Об этом утром в субботу, 14 декабря 2024 года, проинформировал телеграм-канал «Пул Первого».

Сообщается, что в программе официального визита — переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом, в ходе которых будет обсужден широкий спектр вопросов двустороннего сотрудничества.

«Главы государств также обменяются мнениями по актуальной международной повестке дня», — отмечается в сообщении названного источника.

Ранее мы писали о том, что Лукашенко подписал закон о бюджете Беларуси, уже известно, на что планируется направить основной объем средств (тут про это).