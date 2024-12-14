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Радий Хабиров поздравил жителей с Днём башкирского языка

Глава Башкортостана поздравил жителей республики с Днём башкирского языка.

Источник: Соцсети Радия Хабирова

«Мы учредили его в 2019 году — это стало еще одним шагом для сохранения и развития нашего языка. Всех с празником! Башҡорт теле көнө менән! Тел — халҡыбыҙҙың йөрәге, рухи хазинаһы. Тел аша беҙ тарихыбыҙҙы, мәҙәниәтебеҙҙе, ғөрөф-ғәҙәттәребеҙҙе һаҡлайбыҙ. Башҡорт теле һәр саҡ яңғыраһын!», — написал он в своих соцсетях.

Напомним, в преддверии праздника в Уфе прошёл Всемирный Курултай башкир, где среди важнейших обсуждалось сохранение и развития башкирского языка.

Дата приурочена ко дню рождения башкирского поэта и просветителя Мифтахетдина Акмуллы, напомнили в пресс-службе администрации Уфы.

Башкирский язык распространён в Башкортостане, Челябинской, Оренбургской, Тюменской, Свердловской, Курганской, Самарской, Саратовской областях, Пермском крае, Татарстане и Удмуртии.

В июне 2022 года башкирский язык вошел в топ-200 мировых языков и был включен в многоязычную модель машинного перевода NLLB-200.

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