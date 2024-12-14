Радий Хабиров поздравил жителей с Днём башкирского языка

«Мы учредили его в 2019 году — это стало еще одним шагом для сохранения и развития нашего языка. Всех с празником! Башҡорт теле көнө менән! Тел — халҡыбыҙҙың йөрәге, рухи хазинаһы. Тел аша беҙ тарихыбыҙҙы, мәҙәниәтебеҙҙе, ғөрөф-ғәҙәттәребеҙҙе һаҡлайбыҙ. Башҡорт теле һәр саҡ яңғыраһын!», — написал он в своих соцсетях.