ЦИК признал состоявшимися выборы президента в Грузии

ТБИЛИСИ, 14 декабря. /ТАСС/. Выборы президента Грузии состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков, состоящей из 300 человек. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.