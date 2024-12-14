ЦИК признал состоявшимися выборы президента в Грузии

«К половине двенадцатого (10:30 мск — прим. ТАСС) в процессе [голосования] уже приняли участие 170 членов коллегии выборщиков. Соответственно, выборы состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от полного состава коллегии выборщиков», — сказала она.
Как отметила Иоселиани, голосование продлится до 14:00 (13:00 мск), после чего ЦИК приступит к подсчету голосов.
В Грузии в субботу выбирают шестого президента. Главу государства впервые избирают не прямым голосованием, а на заседании коллегии, состоящей из 300 выборщиков. В ее состав входят 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло — муниципальных органов власти различных регионов страны. Единственным кандидатом в президенты является выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший депутат парламента, в прошлом футболист Михаил Кавелашвили.