Ричмонд
+1°
ясно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

ЦИК признал состоявшимися выборы президента в Грузии

ТБИЛИСИ, 14 декабря. /ТАСС/. Выборы президента Грузии состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от общего числа членов коллегии выборщиков, состоящей из 300 человек. Об этом сообщила на брифинге пресс-спикер ЦИК Грузии Натия Иоселиани.

Источник: РИА "Новости"

«К половине двенадцатого (10:30 мск — прим. ТАСС) в процессе [голосования] уже приняли участие 170 членов коллегии выборщиков. Соответственно, выборы состоялись, так как в них уже приняли участие более половины от полного состава коллегии выборщиков», — сказала она.

Как отметила Иоселиани, голосование продлится до 14:00 (13:00 мск), после чего ЦИК приступит к подсчету голосов.

В Грузии в субботу выбирают шестого президента. Главу государства впервые избирают не прямым голосованием, а на заседании коллегии, состоящей из 300 выборщиков. В ее состав входят 150 депутатов парламента Грузии, 21 депутат Верховного совета Аджарии, 20 представителей Верховного совета Абхазии и 109 депутатов районных сакребуло — муниципальных органов власти различных регионов страны. Единственным кандидатом в президенты является выдвиженец от правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия», бывший депутат парламента, в прошлом футболист Михаил Кавелашвили.