Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю

Вместе с тем полиция Южной Кореи начала расследование в отношении Юна по подозрению в государственной измене. Это единственное преступление, на которое не распространяется президентская неприкосновенность. За него предусмотрено наказание вплоть до смертной казни (впрочем, последний раз подобный приговор приводился в силу лишь в 1997 году). После отстранения от должности Юн утратит иммунитет от других уже предъявленных и будущих обвинений, в том числе в злоупотреблении полномочиями. Yonhap пишет, что полиция рассматривает возможность выдачи ордера на арест Юна и проведения обысков в президентской резиденции.