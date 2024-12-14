Парламент Южной Кореи объявил импичмент президенту Юн Сок Ёлю

Парламент Южной Кореи проголосовал за объявление импичмента президенту Юн Сок Ёлю, на прошлой неделе предпринявшему неудачную попытку ввести в стране военное положение, сообщает Yonhap.
Подобную меру поддержали 204 из 300 членов однопалатного парламента страны, Национального собрания. Против проголосовали 85 депутатов, еще трое воздержались от голосования, восемь голосов признаны недействительными.
Для импичмента была необходима поддержка не менее двух третей депутатов. Однако у шести оппозиционных партий, запустивших процедуру, есть всего 192 места, поэтому им необходимо было заручиться поддержкой по меньшей мере восьми членов правящей партии «Сила народа».
На минувшей неделе в парламенте уже прошло голосование по импичменту Юна. Первоначально «Сила народа» планировала поддержать соответствующий законопроект, но, после того как президент извинился и пообещал вверить управление страной правящей партии, изменила свое мнение и решила бойкотировать голосование.
12 декабря Юн Сок Ёль выступил с новым видеообращением, в котором назвал введение военного положения «крайне выверенным политическим суждением», призванным «защитить нацию и нормализовать государственные дела». Южнокорейский президент также заявил, что его решение отправить армию к парламенту нельзя считать мятежом. Вслед за этим глава «Силы народа» Хан Дон Хун вновь заявил, что пересмотрел свою позицию и теперь поддержит импичмент главы государства.
12 декабря Национальное собрание приняло законопроекты о назначении специальных прокуроров для расследования возможных правонарушений со стороны Юна и его супруги, а также два ходатайства об импичменте министра юстиции Пак Сон Чжэ и главы Корейского национального полицейского управления Чо Чжи Хо за их участие в введении военного положения.
С основания Республики Корея в 1948 году импичмент объявляли всего двум президентам: Но Му Хёну в 2004-м (правда, Конституционный суд отменил решение об импичменте, восстановив его в должности) и Пак Кын Хе в 2016-м.
Почему парламент отстранил президента от должности
Поздним вечером 3 декабря Юн Сок Ёль выступил с экстренным обращением к нации, в котором объявил о введении военного положения — впервые с 1980 года. Свой шаг он объяснил действиями «беспринципных просеверокорейских антигосударственных сил» — так консерваторы нередко называют оппозиционную Демократическую партию («Тобуро»), выступающую за нормализацию отношений с КНДР.
Причиной для введения военного положения стали возросшие разногласия между президентом и парламентом, где у «Тобуро» большинство. Ранее Национальное собрание захотело сократить предложенный Юном проект бюджета, а также инициировало процедуру импичмента ряда правительственных чиновников, включая прокуроров, отказавшихся предъявлять обвинения первой леди Ким Кон Хи за манипуляции с ценами на акции Deutsch Motors, автодилера BMW в Корее, в период с 2009 по 2012 год.
С введением военного положения в стране была запрещена любая политическая деятельность, включая работу парламента и партий. Тем не менее большая часть депутатов приехала в Национальное собрание до того, как туда прибыли военные. Забаррикадировавшись, все 190 присутствовавших депутатов проголосовали за то, чтобы потребовать отмены военного положения.
Согласно Конституции президент был обязан подчиниться их воле и уже ранним утром 4 декабря отменил военное положение. В тот же день Демократическая партия и еще пять более мелких оппозиционных партий запустили процедуру импичмента Юна. После провала первого голосования оппозиция пообещала продолжить выносить аналогичные законопроекты на рассмотрение парламента каждую неделю, пока не добьется своего. Согласно недавнему опросу Gallup Korea, рейтинг одобрения Юн Сок Ёля упал до рекордно низкой отметки в 11%, а 75% респондентов поддержали немедленный импичмент президента.
Что будет после голосования в парламенте
Юн незамедлительно лишится своих полномочий. Премьер-министр Южной Кореи Хан Дак Су станет временно исполняющим обязанности президента на период, пока законность импичмента подтверждает Конституционный суд. Решение по делу должно быть вынесено в течение 180 дней с момента его поступления на рассмотрение судом. Из-за того что три из девяти судейских позиций сейчас вакантны, для утверждения импичмента Юна понадобится единогласная поддержка всех шести судей. Если хотя бы один из них выскажется против, то дело будет отклонено.
Если Конституционный суд одобрит импичмент Юна, то в стране будут назначены новые президентские выборы в течение следующих 60 дней. Если же Конституционный суд не поддержит решение парламента, то Юн будет восстановлен в должности. При этом президент может добровольно уйти в отставку на фоне растущего общественного недовольства. Еще до введения военного положения рейтинг одобрения упал до 17%, а согласно опросу, проведенному после событий в ночь с 3 на 4 декабря, 73,6% корейцев поддерживают его импичмент.
Вместе с тем полиция Южной Кореи начала расследование в отношении Юна по подозрению в государственной измене. Это единственное преступление, на которое не распространяется президентская неприкосновенность. За него предусмотрено наказание вплоть до смертной казни (впрочем, последний раз подобный приговор приводился в силу лишь в 1997 году). После отстранения от должности Юн утратит иммунитет от других уже предъявленных и будущих обвинений, в том числе в злоупотреблении полномочиями. Yonhap пишет, что полиция рассматривает возможность выдачи ордера на арест Юна и проведения обысков в президентской резиденции.