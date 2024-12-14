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Reuters узнало о вылете российских самолетов с авиабаз в Сирии

Российский грузовой самолет вылетел с авиабазы в сирийской провинции Латакия в Ливию, сообщило Reuters со ссылкой на сотрудника службы безопасности Сирии, дислоцированного на авиабазе. По словам собеседника агентства, в ближайшее время ожидаются вылеты российских самолетов с авиабазы Хмеймим.

Источник: AP 2024

Со ссылкой на спутниковые снимки Reuters пишет, что Россия перемещает военное оборудование с авиабаз в Сирии, в том числе два самолета Ан-124.

12 декабря Россия установила контакты с политическим комитетом группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России). Тогда замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил, что российская сторона рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии.

Российские военные в Сирии присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. Согласно двухстороннему договору, Москва может использовать эти базы до 2066 года.