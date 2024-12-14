Reuters узнало о вылете российских самолетов с авиабаз в Сирии

Российский грузовой самолет вылетел с авиабазы в сирийской провинции Латакия в Ливию, сообщило Reuters со ссылкой на сотрудника службы безопасности Сирии, дислоцированного на авиабазе. По словам собеседника агентства, в ближайшее время ожидаются вылеты российских самолетов с авиабазы Хмеймим.