Reuters узнало о вылете российских самолетов с авиабаз в Сирии

Со ссылкой на спутниковые снимки Reuters пишет, что Россия перемещает военное оборудование с авиабаз в Сирии, в том числе два самолета Ан-124.
12 декабря Россия установила контакты с политическим комитетом группировки «Хайат Тахрир аш-Шам» (признана террористической и запрещена в России). Тогда замглавы МИД РФ Михаил Богданов говорил, что российская сторона рассчитывает на сохранение своих военных баз в Сирии.
Российские военные в Сирии присутствуют на авиабазе Хмеймим и в пункте материально-технического обеспечения в Тартусе. Согласно двухстороннему договору, Москва может использовать эти базы до 2066 года.