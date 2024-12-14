Президенту Южной Кореи объявили импичмент

По информации Yonhap, предложение об импичменте Юну принято 204 голосами против 85 при трех воздержавшихся и восьми недействительных бюллетенях.
Ранее представители оппозиционных партий подготовили и внесли в парламент соответствующую резолюцию, обвинив президента в попытке насильственного захвата власти и превышении должностных полномочий из-за введения военного положения без должных оснований и с нарушениями законодательства.
В проекте резолюции об импичменте указывается, что армия и полиция Южной Кореи по указаниям президента пытались арестовать депутатов Национального собрания, захватывали Центральную избирательную комиссию, изымали мобильные телефоны чиновников и блокировали частные социологические службы оппозиционных активистов.
Президент Южной Кореи в ночь на 4 декабря 2024 года объявил о введении военного положения.