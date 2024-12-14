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Премьер Молдовы обсудил ситуацию в энергетике: тариф на газ обещают не повышать

Под председательством премьера прошло заседание, на котором поставщики электро-, теплоэнергии и газа отчитались о ситуации в отрасли.

Источник: Sputnik.md

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Меры по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса в случае прекращения поставок природного газа в Приднестровье с 1 января 2025 года обсудили члены правительственной комиссии по координации мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024−2025 годов.

Как сообщили в кабмине, на заседании заслушали информацию о запасах и закупках природного газа и электроэнергии, мощностях по транспортировке энергоресурсов, а также о развитии информационных кампаний о мерах по снижению потребления энергоресурсов.

«АО “Молдовагаз” объявило о завершении на 100% закупки объемов природного газа для правого берега Днестра на весь зимний сезон. Средневзвешенная цена закупок составляет 509 евро за кубометр, что не позволит компании просить о повышении тарифов этой зимой».

уточнили в правительстве.

Оператор газотранспортной системы Vestmoldtransgaz заявил, что предпримет все необходимые меры для увеличения максимального значения лимита оперативного балансировочного счета (ОБС) на существующих точках соединения с Украиной и Румынией, которые работают в штатном режиме без существенных рисков, чтобы можно было оперативно реагировать для балансировки газотранспортной системы.

Госпредприятие Energocom объявило о проведении переговоров с румынскими компаниями Nuclearelectrica и OMV Petrom о замещении импорта электроэнергии по льготным ценам до конца марта 2025 года.

«Компании выразили готовность увеличить количество электроэнергии, продаваемой АО “Energocom” на этот период», — уточнили в кабмине.

КомпанииTermoelectrica и CET-Nord сообщили о возможностях увеличения производства электроэнергии и отсутствии значительных рисков для надлежащего функционирования оборудования по производству и распределению тепловой энергии, а также касечтва ее поставок потребителям в Кишиневе и Бельцах.

ГП Moldelectrica объявило об успешном тестировании островной эксплуатации четырех линий 110 кВ межсистемного соединения с Румынией, где максимальная мощность может быть использована на уровне 110 МВт. В то же время компания ведет переговоры с европейской электросетью ENTSO-E об увеличении мощности, которая может быть предложена Республике Молдова на межсистемных соединениях с Румынией.

Что касается запасов альтернативного топлива, то, по словам представителей Агентства по материальным резервам, запасы угля обеспечены на 100 процентов. В то же время запасы мазута в государственных резервах пополняются в пределах имеющихся мощностей.

Премьер Дорин Речан заявил, что ответственные учреждения должны быть готовы обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии и природного газа.

«Кризисные сценарии и меры по предотвращению или смягчению последствий возможных ЧП в электроэнергетическом секторе будут активированы в зависимости от их причин».

отметил глава кабмина.

Он высказался за возобновление деятельности Центра по исключительным ситуациям Комиссии по ЧС при Генеральном инспекторате по ЧС, который будет действовать «в случае отключения электроэнергии в результате возможных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, а также в случае незаключения контракта на поставку электроэнергии с Кучурганской ТЭС».

Парламент Молдовы утвердил введение чрезвычайного положения на 60 дней с 16 декабря в связи с ситуацией в энергетическом секторе. Режим ЧС в энергосфере введен и в Приднестровье, он действует с 11 декабря сроком на 30 дней.

энергетика