Премьер Молдовы обсудил ситуацию в энергетике: тариф на газ обещают не повышать

ГП Moldelectrica объявило об успешном тестировании островной эксплуатации четырех линий 110 кВ межсистемного соединения с Румынией, где максимальная мощность может быть использована на уровне 110 МВт. В то же время компания ведет переговоры с европейской электросетью ENTSO-E об увеличении мощности, которая может быть предложена Республике Молдова на межсистемных соединениях с Румынией.