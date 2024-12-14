Премьер Молдовы обсудил ситуацию в энергетике: тариф на газ обещают не повышать

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Меры по предотвращению и смягчению последствий энергетического кризиса в случае прекращения поставок природного газа в Приднестровье с 1 января 2025 года обсудили члены правительственной комиссии по координации мероприятий по подготовке к отопительному сезону 2024−2025 годов.
Как сообщили в кабмине, на заседании заслушали информацию о запасах и закупках природного газа и электроэнергии, мощностях по транспортировке энергоресурсов, а также о развитии информационных кампаний о мерах по снижению потребления энергоресурсов.
«АО “Молдовагаз” объявило о завершении на 100% закупки объемов природного газа для правого берега Днестра на весь зимний сезон. Средневзвешенная цена закупок составляет 509 евро за кубометр, что не позволит компании просить о повышении тарифов этой зимой».
Оператор газотранспортной системы Vestmoldtransgaz заявил, что предпримет все необходимые меры для увеличения максимального значения лимита оперативного балансировочного счета (ОБС) на существующих точках соединения с Украиной и Румынией, которые работают в штатном режиме без существенных рисков, чтобы можно было оперативно реагировать для балансировки газотранспортной системы.
Госпредприятие Energocom объявило о проведении переговоров с румынскими компаниями Nuclearelectrica и OMV Petrom о замещении импорта электроэнергии по льготным ценам до конца марта 2025 года.
«Компании выразили готовность увеличить количество электроэнергии, продаваемой АО “Energocom” на этот период», — уточнили в кабмине.
КомпанииTermoelectrica и CET-Nord сообщили о возможностях увеличения производства электроэнергии и отсутствии значительных рисков для надлежащего функционирования оборудования по производству и распределению тепловой энергии, а также касечтва ее поставок потребителям в Кишиневе и Бельцах.
ГП Moldelectrica объявило об успешном тестировании островной эксплуатации четырех линий 110 кВ межсистемного соединения с Румынией, где максимальная мощность может быть использована на уровне 110 МВт. В то же время компания ведет переговоры с европейской электросетью ENTSO-E об увеличении мощности, которая может быть предложена Республике Молдова на межсистемных соединениях с Румынией.
Что касается запасов альтернативного топлива, то, по словам представителей Агентства по материальным резервам, запасы угля обеспечены на 100 процентов. В то же время запасы мазута в государственных резервах пополняются в пределах имеющихся мощностей.
Премьер Дорин Речан заявил, что ответственные учреждения должны быть готовы обеспечить бесперебойную поставку электроэнергии и природного газа.
«Кризисные сценарии и меры по предотвращению или смягчению последствий возможных ЧП в электроэнергетическом секторе будут активированы в зависимости от их причин».
Он высказался за возобновление деятельности Центра по исключительным ситуациям Комиссии по ЧС при Генеральном инспекторате по ЧС, который будет действовать «в случае отключения электроэнергии в результате возможных обстрелов энергетической инфраструктуры Украины, а также в случае незаключения контракта на поставку электроэнергии с Кучурганской ТЭС».
Парламент Молдовы утвердил введение чрезвычайного положения на 60 дней с 16 декабря в связи с ситуацией в энергетическом секторе. Режим ЧС в энергосфере введен и в Приднестровье, он действует с 11 декабря сроком на 30 дней.