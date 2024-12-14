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В посольстве Узбекистана в России введут должность представителя МВД — подробности

В штат Посольства Узбекистана в Москве вводится дополнительная должность первого секретаря — представителя МВД Республики Узбекистан.

Источник: Sputnik

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Эффективность деятельности Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации будет повышена. В связи с этим принято постановление президента «О повышении эффективности деятельности Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации».

Согласно постановлению, в штатное расписание Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации вводится дополнительная должность, первого секретаря — представителя Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.

Цель нововведения — содействие своевременной защите прав и законных интересов граждан Узбекистана в России, а также установление тесного сотрудничества с правоохранительными органами РФ в вопросах борьбы с организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми, незаконной миграцией и другими видами преступлений.

Основными задачами Представителя определены:

  • Усиление тесного сотрудничества между Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и Министерством внутренних дел Российской Федерации, основанного на взаимном доверии и общепризнанных принципах и нормах международного права;
  • Подготовка тщательно разработанных практических предложений о развитии сотрудничества в вопросах борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности между РУз и РФ на постоянной основе, а также оказание содействия расширению международного сотрудничества в вопросах обеспечения защиты прав и законных интересов граждан Узбекистана;
  • Усиление практического сотрудничества между Министерством внутренних дел РУз и МВД, другими правоохранительными органами России по борьбе с организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми, незаконной миграцией и другими видами преступлений, а также оказанию содействия в их раскрытии и организации обмена оперативной информацией в этих направлениях;
  • Оказание содействия в выполнении консульских функций по защите прав и законных интересов граждан Республики Узбекистан;
  • Прием и рассмотрение устных, письменных или электронных обращений физических и юридических лиц по вопросам преступности, правонарушений, торговли людьми и незаконной миграции в порядке, предусмотренном актами законодательства Республики Узбекистан.

дипломатия