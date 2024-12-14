В посольстве Узбекистана в России введут должность представителя МВД — подробности

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Эффективность деятельности Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации будет повышена. В связи с этим принято постановление президента «О повышении эффективности деятельности Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации».
Согласно постановлению, в штатное расписание Посольства Республики Узбекистан в Российской Федерации вводится дополнительная должность, первого секретаря — представителя Министерства внутренних дел Республики Узбекистан.
Цель нововведения — содействие своевременной защите прав и законных интересов граждан Узбекистана в России, а также установление тесного сотрудничества с правоохранительными органами РФ в вопросах борьбы с организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми, незаконной миграцией и другими видами преступлений.
Основными задачами Представителя определены:
- Усиление тесного сотрудничества между Министерством внутренних дел Республики Узбекистан и Министерством внутренних дел Российской Федерации, основанного на взаимном доверии и общепризнанных принципах и нормах международного права;
- Подготовка тщательно разработанных практических предложений о развитии сотрудничества в вопросах борьбы с преступностью и обеспечения общественной безопасности между РУз и РФ на постоянной основе, а также оказание содействия расширению международного сотрудничества в вопросах обеспечения защиты прав и законных интересов граждан Узбекистана;
- Усиление практического сотрудничества между Министерством внутренних дел РУз и МВД, другими правоохранительными органами России по борьбе с организованной преступностью, терроризмом, экстремизмом, торговлей людьми, незаконной миграцией и другими видами преступлений, а также оказанию содействия в их раскрытии и организации обмена оперативной информацией в этих направлениях;
- Оказание содействия в выполнении консульских функций по защите прав и законных интересов граждан Республики Узбекистан;
- Прием и рассмотрение устных, письменных или электронных обращений физических и юридических лиц по вопросам преступности, правонарушений, торговли людьми и незаконной миграции в порядке, предусмотренном актами законодательства Республики Узбекистан.