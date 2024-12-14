Путин назначил новых судей в Свердловскую область

В Свердловской области Константин Федин назначен на шестилетний срок заместителем председателя облсуда. Указ об этом подписал президент России Владимир Путин.
Судьями облсуда по этому же указу стали Анастасия Пономарева и Ольга Степкина. Кроме того, Алла Ильина возглавила Нижнесергинский райсуд, Елена Шихалева — Октябрьский суд Екатеринбурга, Светлана Миронова — Шалинский райсуд.
Светлана Лопатина стала запредом Октябрьского суда, Евгения Здор назначена судьёй в Академический райсуд, а Мария Коростелева — в Верх-Исетский.