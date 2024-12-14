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Бжания сформирует свою команду для участия в выборах президента Абхазии

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания объявил о намерении сформировать команду, которая будет участвовать в досрочных президентских выборах, назначенных на 15 февраля 2025 года. Он отметил, что предоставит более подробную информацию о составе команды и кандидате в президенты в начале следующей недели. Его слова передает ТАСС.

Источник: РИА "Новости"

По словам источника «Интерфакса» в администрации президента, Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства. Кандидатом от действующей власти может стать вице-президент и исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, сказал собеседник агентства.

Отставка Бжании произошла на фоне массовых протестов в республике, вызванных разногласиями между депутатами парламента по вопросу ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие требовали снятия законопроекта с рассмотрения, отставки президента и проведения досрочных выборов. В конце ноября участники митингов ворвались в комплекс правительственных зданий. Власти неоднократно проводили переговоры с оппозицией, но протестующие отказались покидать парламент и администрацию президента без отставки Аслана Бжании.

Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании 19 ноября. В беседе с «Ъ» он объяснил решение об отставке нежеланием дальнейшей эскалации конфликта. При этом он заявил о планах баллотироваться на следующих выборах президента.