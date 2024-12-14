Бжания сформирует свою команду для участия в выборах президента Абхазии

Экс-президент Абхазии Аслан Бжания объявил о намерении сформировать команду, которая будет участвовать в досрочных президентских выборах, назначенных на 15 февраля 2025 года. Он отметил, что предоставит более подробную информацию о составе команды и кандидате в президенты в начале следующей недели. Его слова передает ТАСС.