Бжания сформирует свою команду для участия в выборах президента Абхазии

По словам источника «Интерфакса» в администрации президента, Аслан Бжания не будет выдвигать свою кандидатуру на предстоящих выборах главы государства. Кандидатом от действующей власти может стать вице-президент и исполняющий обязанности президента Бадра Гунба, сказал собеседник агентства.
Отставка Бжании произошла на фоне массовых протестов в республике, вызванных разногласиями между депутатами парламента по вопросу ратификации инвестиционного соглашения с Россией. Протестующие требовали снятия законопроекта с рассмотрения, отставки президента и проведения досрочных выборов. В конце ноября участники митингов ворвались в комплекс правительственных зданий. Власти неоднократно проводили переговоры с оппозицией, но протестующие отказались покидать парламент и администрацию президента без отставки Аслана Бжании.
Парламент Абхазии принял отставку президента Аслана Бжании 19 ноября. В беседе с «Ъ» он объяснил решение об отставке нежеланием дальнейшей эскалации конфликта. При этом он заявил о планах баллотироваться на следующих выборах президента.