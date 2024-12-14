Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты главе Туркменистана

ТАШКЕНТ, 14 дек — Sputnik. Сердар Бердымухамедов принял вновь назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Республики Узбекистан Равшанбека Алимова, который вручил президенту Туркменистана верительные грамоты, сообщает ИА «Дунё».
В ходе встречи дипломат передал Президенту Сердару Бердымухамедову и Национальному Лидеру туркменского народа, Председателю Халк Маслахаты Гурбангулы Бердымухамедову теплые слова приветствия от Шавката Мирзиёева, придающего большое значение укреплению традиционных уз дружбы с независимым нейтральным Туркменистаном.
Поблагодарив за добрые слова Бердымухамедов поздравил Равшанбека Алимова с назначением на ответственный пост. Глава Туркменистана передал ответные наилучшие пожелания высшему руководству Узбекистана. Было подчеркнуто, что дружественные и добрососедские связи между двумя государствами носят долгосрочный и стратегический характер. С удовлетворением констатирован плодотворный межгосударственный диалог.
Было подчеркнуто, что в последние годы двусторонние отношения стабильно развиваются, сотрудничество в энергетической, торгово-экономической, культурно-гуманитарной и других областях постоянно углубляется. Обе стороны тесно координируют свои действия в международных и региональных делах.
Посол Равшанбек Алимов заверил главу государства в том, что приложит все свои силы и знания содействию дальнейшему развитию традиционно дружественных отношений узбекско-туркменских отношений.
Напомним, что Равшанбек Алимов 29 ноября прибыл в столицу Туркменистана в качестве назначенного Чрезвычайного и Полномочного Посла Узбекистана.