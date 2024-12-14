Новый посол Узбекистана вручил верительные грамоты главе Туркменистана

Поблагодарив за добрые слова Бердымухамедов поздравил Равшанбека Алимова с назначением на ответственный пост. Глава Туркменистана передал ответные наилучшие пожелания высшему руководству Узбекистана. Было подчеркнуто, что дружественные и добрососедские связи между двумя государствами носят долгосрочный и стратегический характер. С удовлетворением констатирован плодотворный межгосударственный диалог.