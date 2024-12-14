Глава Шахт отчитался перед главой региона о замене коммунальной инфраструктуры

«Будет проведена реконструкция особо аварийных участков сетей для бесперебойного водоснабжения и водоотведения, — рассказал градоначальник. — Кроме того, для решения проблемы вывоза мусора будут приведены в порядок контейнерные площадки и закуплены новые контейнеры».