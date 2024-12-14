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Глава Шахт отчитался перед главой региона о замене коммунальной инфраструктуры

Ростовская область, 14 декабря 2024. DON24.RU. В городе Шахты подготовлен план краткосрочных и долгосрочных работ по замене коммунальной инфраструктуры. Об этом глава города Владимир Петров доложил врио губернатора Юрию Слюсарю.

Источник: РИА "Новости"

«Три недели прошло. Глава Шахт отчитался, что решение готово. Жду доклада с конкретными расчетами и сроками», — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Сообщается, что по итогам визита врио губернатора администрацией города Шахты разработан совместно с МинЖКХ план краткосрочных и долгосрочных работ по замене коммунальной инфраструктуры.

«Будет проведена реконструкция особо аварийных участков сетей для бесперебойного водоснабжения и водоотведения, — рассказал градоначальник. — Кроме того, для решения проблемы вывоза мусора будут приведены в порядок контейнерные площадки и закуплены новые контейнеры».

Для своевременной ликвидации несанкционированных свалок и устранения аварий на сетях водоотведения необходимо приобретение специализированной техники. Эти вопросы требуют дополнительного финансирования.

Отдельное внимание уделили приведению в норму внутригородских дорог. Запланирован капитальный ремонт магистральных улиц. Корректируется реестр, где пройдет ямочный ремонт.