В Грузии завершились выборы президента

Процесс голосования по выборам президента Грузии в здании парламента прошел спокойно. Заседание началось в 9.00, его провел ЦИК Грузии, оппозиция не участвовала в нем. Заседание проходило на фоне уличных акций оппозиционно настроенного населения.
Это первые выборы в истории Грузии, когда президент избирается не путем прямого голосования, а избирательной коллегией из 300 человек. Единственным претендентом на пост президента был бывший футболист, депутат Михаил Кавелашвили, выдвинутый правящей партией «Грузинская мечта». Четыре оппозиционные партии, попавшие в парламент по итогам выборов, отказались работать в законодательном органе, назвав прошедшие выборы сфальсифицированными.
Президент Грузии Саломе Зурабишвили заявила, что не уйдет с поста президента. Она считает, что «при нелегитимном парламенте не может быть легитимных президентских выборов». Зурабишвили также объявила себя единственным законным представителем власти в стране. На это премьер Ираклий Кобахидзе заявил, что он понимает «эмоциональное состояние Зурабишвили», но «в день инаугурации, 29 декабря, ей придется выйти из своей резиденции и уступить это здание легитимно избранному президенту».