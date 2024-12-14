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Оппозиция Сирии готовилась к свержению Асада несколько лет

Исламистские сирийские формирования год занимались планированием операции по захвату власти в стране, а готовились к ней несколько лет, рассказал The Guardian глава военного крыла группировки Хайат Тахрир аш-Шам (ХТШ, признана террористической и запрещена в РФ) Хасан аль-Хамви.

Источник: AP 2024

По его словам, с 2019 года ХТШ (признана террористической и запрещена в РФ) разрабатывала военную доктрину, чтобы с ее помощью превратить выходцев из разрозненных, неорганизованных оппозиционных и джихадистских группировок в «дисциплинированную боевую силу».

Исламистские группировки начали наступление в Сирии в конце ноября. Уже 8 декабря они вошли в Дамаск, объявили о захвате власти. Президент Сирии Башар Асад снял с себя полномочия и уехал в Россию, где получил политическое убежище. С 10 декабря в Сирии сформировано переходное правительство, оно будет работать до 1 марта 2025 года.