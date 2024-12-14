Оппозиция Сирии готовилась к свержению Асада несколько лет

Исламистские группировки начали наступление в Сирии в конце ноября. Уже 8 декабря они вошли в Дамаск, объявили о захвате власти. Президент Сирии Башар Асад снял с себя полномочия и уехал в Россию, где получил политическое убежище. С 10 декабря в Сирии сформировано переходное правительство, оно будет работать до 1 марта 2025 года.