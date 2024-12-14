Бывший игрок владикавказской «Алании» стал президентом Грузии

Михаил Кавелашвили — бывший футболист, он был нападающим сборной Грузии, игроком тбилисского «Динамо», «Манчестер Сити», «Спартак-Алании»; спортивную карьеру завершил в 2006 году. В 2022 году, будучи депутатом парламента, вышел из «Грузинской мечты» и стал сооснователем движения «Сила народа», которое сформировало парламентскую группу и вошло в парламентское большинство. Эта группа выступала с антизападными заявлениями, а в 2023 году выдвинула резонансный законопроект об иноагентах (в 2023-м из-за общественного давления его отозвали, но в 2024-м, несмотря на протесты, все же приняли, и это привело к приостановке приема Грузии в ЕС). В 2024 году «Сила народа» стала политической партией, а Кавелашвили занял пост ее политического секретаря. На парламентские выборы 2024 года он шел по партийному списку «Мечты», в котором участвовали в том числе и кандидаты от «Силы народа».