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Бывший игрок владикавказской «Алании» стал президентом Грузии

Избирательная коллегия из 300 человек назначила новым президентом Грузии депутата парламента, бывшего футболиста Михаила Кавелашвили. На этот пост его выдвинула правящая партия «Грузинская мечта».

Источник: Reuters

Новым президентом Грузии стал ставленник правящей партии «Грузинская мечта», депутат парламента с 2016 года 53-летний Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом на этих выборах.

Кавелашвили набрал 224 голоса из 300.

Эти выборы проходили по новой схеме: впервые главу государства сроком на пять лет избирали не прямым голосованием все граждане страны, а Избирательная коллегия, куда входят 300 человек — все 150 депутатов однопалатного парламента, 20 членов высших представительных органов Абхазской автономной республики, 21 — от Аджарской, а также 109 членов органов местного самоуправления (сакребуло), которых, согласно квотам Центризбиркома, выдвигают политические партии. Такой порядок президентских выборов парламент Грузии утвердил в 2017 году, когда в Основной закон внесли соответствующие поправки.

Михаил Кавелашвили — бывший футболист, он был нападающим сборной Грузии, игроком тбилисского «Динамо», «Манчестер Сити», «Спартак-Алании»; спортивную карьеру завершил в 2006 году. В 2022 году, будучи депутатом парламента, вышел из «Грузинской мечты» и стал сооснователем движения «Сила народа», которое сформировало парламентскую группу и вошло в парламентское большинство. Эта группа выступала с антизападными заявлениями, а в 2023 году выдвинула резонансный законопроект об иноагентах (в 2023-м из-за общественного давления его отозвали, но в 2024-м, несмотря на протесты, все же приняли, и это привело к приостановке приема Грузии в ЕС). В 2024 году «Сила народа» стала политической партией, а Кавелашвили занял пост ее политического секретаря. На парламентские выборы 2024 года он шел по партийному списку «Мечты», в котором участвовали в том числе и кандидаты от «Силы народа».

На пост президента «Грузинская мечта» выдвинула его 27 ноября 2024 года. Ее основатель и почетный председатель, бизнесмен Бидзина Иванишвили, представляя кандидата, привел его спортивные заслуги и заявил, что «еще до начала своей политической деятельности Кавелашвили всегда бескомпромиссно выражал свою принципиальную позицию по всем важным для страны вопросам». «Он по своей природе, если хотите, по своему хабитусу — лучшее воплощение грузинского мужчины. Он замечательный муж и отец четверых детей», — сказал Иванишвили (цитата по JAMnews).

Кавелашвили в ответ сказал, что гордится, что «в такую сложную, ответственную эпоху» ему «доведется защищать» Грузию вместе с Иванишвили. В своем первом программном заявлении он сообщил, что собирается «вернуть институт президента в конституционные рамки» и видит себя «надпартийным объединителем общества». «Объединение общества должно произойти вокруг национальных интересов, идентичности, ценностей и независимости Грузии», — сказал 27 ноября Кавелашвили, обвинив неких недоброжелателей в том, что они «разжигают и усиливают поляризацию и радикализацию в стране» (цитата по «Новости — Грузия»).

Грузия — парламентская республика; полномочия парламента и премьер-министра постепенно расширяли при сокращении президентских начиная с 2010 года. Но президент по-прежнему глава государства и верховный главнокомандующий; с согласия кабмина он представляет Грузию на международном уровне (ведет переговоры, заключает международные договоры, назначает и освобождает от должности послов). Президент подписывает и публикует принятые парламентом законы, издает указы о помиловании; он также может наложить вето на тот или иной закон, который, впрочем, парламент может обойти большинством голосов. В период исполнения полномочий глава государства не имеет права состоять в политической партии, заниматься предпринимательством или выполнять иную оплачиваемую работу.