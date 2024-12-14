Бывший игрок владикавказской «Алании» стал президентом Грузии

Новым президентом Грузии стал ставленник правящей партии «Грузинская мечта», депутат парламента с 2016 года 53-летний Михаил Кавелашвили. Он был единственным кандидатом на этих выборах.
Кавелашвили набрал 224 голоса из 300.
Эти выборы проходили по новой схеме: впервые главу государства сроком на пять лет избирали не прямым голосованием все граждане страны, а Избирательная коллегия, куда входят 300 человек — все 150 депутатов однопалатного парламента, 20 членов высших представительных органов Абхазской автономной республики, 21 — от Аджарской, а также 109 членов органов местного самоуправления (сакребуло), которых, согласно квотам Центризбиркома, выдвигают политические партии. Такой порядок президентских выборов парламент Грузии утвердил в 2017 году, когда в Основной закон внесли соответствующие поправки.
Михаил Кавелашвили — бывший футболист, он был нападающим сборной Грузии, игроком тбилисского «Динамо», «Манчестер Сити», «Спартак-Алании»; спортивную карьеру завершил в 2006 году. В 2022 году, будучи депутатом парламента, вышел из «Грузинской мечты» и стал сооснователем движения «Сила народа», которое сформировало парламентскую группу и вошло в парламентское большинство. Эта группа выступала с антизападными заявлениями, а в 2023 году выдвинула резонансный законопроект об иноагентах (в 2023-м из-за общественного давления его отозвали, но в 2024-м, несмотря на протесты, все же приняли, и это привело к приостановке приема Грузии в ЕС). В 2024 году «Сила народа» стала политической партией, а Кавелашвили занял пост ее политического секретаря. На парламентские выборы 2024 года он шел по партийному списку «Мечты», в котором участвовали в том числе и кандидаты от «Силы народа».
На пост президента «Грузинская мечта» выдвинула его 27 ноября 2024 года. Ее основатель и почетный председатель, бизнесмен Бидзина Иванишвили, представляя кандидата, привел его спортивные заслуги и заявил, что «еще до начала своей политической деятельности Кавелашвили всегда бескомпромиссно выражал свою принципиальную позицию по всем важным для страны вопросам». «Он по своей природе, если хотите, по своему хабитусу — лучшее воплощение грузинского мужчины. Он замечательный муж и отец четверых детей», — сказал Иванишвили (цитата по JAMnews).
Кавелашвили в ответ сказал, что гордится, что «в такую сложную, ответственную эпоху» ему «доведется защищать» Грузию вместе с Иванишвили. В своем первом программном заявлении он сообщил, что собирается «вернуть институт президента в конституционные рамки» и видит себя «надпартийным объединителем общества». «Объединение общества должно произойти вокруг национальных интересов, идентичности, ценностей и независимости Грузии», — сказал 27 ноября Кавелашвили, обвинив неких недоброжелателей в том, что они «разжигают и усиливают поляризацию и радикализацию в стране» (цитата по «Новости — Грузия»).
Грузия — парламентская республика; полномочия парламента и премьер-министра постепенно расширяли при сокращении президентских начиная с 2010 года. Но президент по-прежнему глава государства и верховный главнокомандующий; с согласия кабмина он представляет Грузию на международном уровне (ведет переговоры, заключает международные договоры, назначает и освобождает от должности послов). Президент подписывает и публикует принятые парламентом законы, издает указы о помиловании; он также может наложить вето на тот или иной закон, который, впрочем, парламент может обойти большинством голосов. В период исполнения полномочий глава государства не имеет права состоять в политической партии, заниматься предпринимательством или выполнять иную оплачиваемую работу.