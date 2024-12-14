Захарова сравнила Каллас с героиней из «Красоты по-американски»

Дипломат в своем Telegram-канале обратила внимание на заявление Каллас, что если Запад «справится с Россией», то «решит сразу очень много вопросов одновременно». «Это ее заявление напоминает фрагмент фильма “Красота по-американски”, где риелтор Кэролайн Бернем, будучи жертвой неолиберальных установок, обсессивно убеждает себя, что обязательно продаст дом, потому что так решила, и это в свою очередь устранит все ее личные и семейные проблемы», — подметила Захарова.