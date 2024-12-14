Гуцул рассказала об ущемлениях Гагаузии со стороны молдавских властей

«Через провластные СМИ они пытаются настроить наших братьев-молдаван на то, что якобы мы идем против них. Нет, они идут. И это не началось, когда Гуцул с блоком “Победа” выиграла башканские выборы (башкан — глава региона — ред.). Это еще началось при экс-башкане. Тогда и ее игнорировали… И полномочия урезаются с Гагаузской автономии на протяжении тридцати лет, но самое большое обострение — сейчас», — сказала Гуцул на круглом столе «30 лет особому правовому статусу Гагаузии в составе Республики Молдова: уроки истории и вызовы времени».