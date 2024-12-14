Парламент принял меры защиты детей от незаконного задержания и вывоза за границу

Законодательная инициатива регламентирует весь порядок рассмотрения дел о выезде за границу или незаконном задержании ребенка. Проект вводит четкие полномочия Министерства труда и социальной защиты, которые позволят ведомству принимать меры по обнаружению ребенка, перемещенного за границу или незаконно задержанного, предотвращать новые риски, обеспечивать добровольное возвращение ребенка, открывать судебную или административную процедуру, оказывать гарантированную государством юридическую помощь.

Документ включает положения, касающиеся реализации права на посещение ребенка как на территории Республики Молдова, так и посещения путем вывоза ребенка за границу. Новое законодательство позволит национальным властям более эффективно сотрудничать с международными учреждениями при проверке условий посещения, чтобы обеспечить возвращение ребенка в страну. Еще одним новшеством является то, что суды смогут принимать дополнительные меры по защите ребенка, такие как конфискация паспорта или временный запрет на выезд ребенка из страны, когда существует риск неправомерного задержания.