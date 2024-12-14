Парламент принял меры защиты детей от незаконного задержания и вывоза за границу

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. Меры по специальной защите детей от вывоза за границу или незаконного задержания рассмотрел парламент Молдовы во втором чтении.
Законодательная инициатива регламентирует весь порядок рассмотрения дел о выезде за границу или незаконном задержании ребенка. Проект вводит четкие полномочия Министерства труда и социальной защиты, которые позволят ведомству принимать меры по обнаружению ребенка, перемещенного за границу или незаконно задержанного, предотвращать новые риски, обеспечивать добровольное возвращение ребенка, открывать судебную или административную процедуру, оказывать гарантированную государством юридическую помощь.
«Законопроект затрагивает проблему международного похищения детей в возрасте до 16 лет. Он отдает приоритет благополучию и правам детей. Таким образом, цель — защитить детей от вредных последствий похищения и обеспечить их возвращение в государство обычного проживания», — отметили авторы инициативы.
Проект был разработан Министерством труда и социальной защиты и прошел консультации с соответствующими органами.