Кобахидзе: в Грузии никогда не состоится «майдан»

«Что касается протестов, мы смогли полностью нейтрализовать насильственный ресурс, сегодня у радикальной оппозиции уже нет этого ресурса. Остается только то, что около 2 тыс. человек обычно собираются на проспекте Руставели. С другой стороны — более 1 млн 120 тыс. человек, которые поддержали [на выборах] “Грузинскую мечту”. Четыре партии плюс самые богатые НПО вместе не могут собрать даже 2 тыс. человек. Это их реальное положение, что очень хорошо для нашей страны. В Грузии “майдан” провалился и никогда не состоится», — сказал Кобахидзе на брифинге.