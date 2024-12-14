Кобахидзе: в Грузии никогда не состоится «майдан»

«Что касается протестов, мы смогли полностью нейтрализовать насильственный ресурс, сегодня у радикальной оппозиции уже нет этого ресурса. Остается только то, что около 2 тыс. человек обычно собираются на проспекте Руставели. С другой стороны — более 1 млн 120 тыс. человек, которые поддержали [на выборах] “Грузинскую мечту”. Четыре партии плюс самые богатые НПО вместе не могут собрать даже 2 тыс. человек. Это их реальное положение, что очень хорошо для нашей страны. В Грузии “майдан” провалился и никогда не состоится», — сказал Кобахидзе на брифинге.
Новая волна протестов началась в Грузии 28 ноября. Акции проходят ежедневно у здания парламента. Первая неделя протестов была наиболее напряженной. Часть протестующих использовала пиротехнику против силовиков, те применяли водометы и слезоточивый газ. Столкновения продолжались всю ночь и завершались принудительным вытеснением спецназом протестующих с проспекта Руставели. В последние дни акции приняли мирный характер, правоохранители перестали дежурить рядом с местом проведения митинга.
Поводом для протестов послужило заявление Кобахидзе о том, что правящая партия решила до конца 2028 года не включать в повестку вопрос переговоров о вступлении в Евросоюз и отказаться от всех бюджетных грантов со стороны сообщества. По словам главы правительства, причинами этого стали постоянный шантаж со стороны ЕС по поводу начала диалога о вступлении, требования отменить ряд принятых парламентом законов и призывы ввести санкции в отношении грузинских властей.