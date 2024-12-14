Гуцул заявила, что не считает Санду легитимным президентом Молдавии

«Мы тоже не хотим, чтобы у нас на сегодняшний день был нелегитимный президент. Она действительно нелегитимный… За нее народ, который находится в Молдове, не проголосовал, не поддержал», — сказала Гуцул на круглом столе «30 лет особому правовому статусу Гагаузии в составе Республики Молдова: уроки истории и вызовы времени».