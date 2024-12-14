Ричмонд
+1°
пасмурно
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Партия социалистов Молдавии намерена вернуть партнерство с Россией

Додон: социалисты Молдавии намерены вернуть стратегическое партнерство с Россией.

Источник: Reuters

КИШИНЕВ, 14 дек — РИА Новости. Партия социалистов Молдавии намерена вернуть стратегическое партнерство с Россией после выборов и смены власти в республике, заявил лидер политформирования Игорь Додон.

Додон сообщил, что провел рабочую встречу с главой Татарстана Рустамом Миннихановым. По его словам, на ней обсудили двусторонние отношения с учетом соглашений, подписанных рядом регионов Молдавии, включая Гагаузию, с Татарстаном.

«Отметил, что большинство граждан Республики Молдова хотят дружить с Россией, а антироссийская стратегия нынешних властей Молдовы является ошибочной. Вот почему сегодня мы стараемся восполнить отношения с РФ на межрегиональном уровне, а после выборов и смены власти в Молдове вернем стратегическое партнерство с Россией, так как это соответствует нашим национальным интересам».

написал Додон в своем Telegram-канале.

Отношения между Россией и Молдавией стали ухудшаться после прихода к власти в республике в конце 2020 года президента Майи Санду, которая придерживается проевропейской политики. Москва призывает Кишинёв прислушаться к интересам собственных граждан и не препятствовать развитию человеческих контактов и межрегиональных связей с Россией. В МИД РФ призывали молдавские власти прекратить конфронтационную антироссийскую риторику в стране. Там добавили, что Москва настроена на дружеские отношения с Молдавией и не испытывает удовольствия от того, что эту страну использует Запад в антироссийских целях.