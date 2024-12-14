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В Омане заработал безвизовый режим для белорусов. Что нужно, чтобы туда въехать

В Омане начал работать упрощенный въезд для белорусов на срок до 14 дней. Об этом сообщает﻿ Республиканский союз туристических организаций.

Для въезда в страну нужны действительный не менее шести месяцев паспорт, обратный авиабилет, подтверждение брони отеля и медицинская страховка.

В Омане популярны два туристических региона с международными аэропортами в Маскате и Салале. Добраться туда можно рейсами Fly Dubai из Минска с пересадкой в Дубае или Oman Air из Москвы.

О том, что заработает безвизовый въезд в Оман для белорусов, стало известно в октябре этого года.

В субботу, 14 декабря, с рабочим визитом в Оман направился Александр Лукашенко.