В Омане заработал безвизовый режим для белорусов. Что нужно, чтобы туда въехать

Для въезда в страну нужны действительный не менее шести месяцев паспорт, обратный авиабилет, подтверждение брони отеля и медицинская страховка.
В Омане популярны два туристических региона с международными аэропортами в Маскате и Салале. Добраться туда можно рейсами Fly Dubai из Минска с пересадкой в Дубае или Oman Air из Москвы.
О том, что заработает безвизовый въезд в Оман для белорусов, стало известно в октябре этого года.
В субботу, 14 декабря, с рабочим визитом в Оман направился Александр Лукашенко.