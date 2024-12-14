Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Оман

Запланированы переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития отношений, направления, по которым можно придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. Главы государств также обменяются мнениями по актуальной международной повестке дня.
Отношения Беларуси и Омана строятся на базе, которая была заложена еще в 2007 году в ходе первого в истории визита Александра Лукашенко в эту страну. С тех пор стороны существенно нарастили нормативно-правовую базу двустороннего сотрудничества, состоялись знаковые визиты на высоком уровне, совместная работа ведется в целом ряде сфер.
Главу государства в аэропорту встречали министр иностранных дел Султаната Оман Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди и президент Инвестиционного агентства Абдулсалам Аль Муршиди.
«Нам нужно благоприятный политический капитал, благоприятную атмосферу политических отношений конвертировать в экономической сфере: активизировать нашу торговлю, технологические обмены, инвестиционное сотрудничество», — сказал дипломат.
По его словам, перспективы есть также в сфере науки и высоких технологий. Важно развивать гуманитарное взаимодействие, в том числе в области туризма.
Непосредственно перед прилетом Александра Лукашенко посол Беларуси в Египте и по совместительству в Омане Сергей Терентьев поделился с журналистами своим видением перспектив сотрудничества двух стран.
«Большой интерес к нашим достижениям в области здравоохранения», — подчеркнул посол.
Все эти сферы будут рассматриваться в ходе предстоящих переговоров на высшем уровне.