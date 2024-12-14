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Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Оман

14 декабря, Маскат /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Султанат Оман. Белорусский борт номер 1 приземлился в Международном аэропорту столичного города Маскат, передает корреспондент БЕЛТА.

Источник: БЕЛТА

Запланированы переговоры с Султаном Омана Хайсамом бен Тареком Аль Саидом. Лидеры стран обсудят состояние и перспективы развития отношений, направления, по которым можно придать дополнительный импульс двустороннему сотрудничеству. Главы государств также обменяются мнениями по актуальной международной повестке дня.

Отношения Беларуси и Омана строятся на базе, которая была заложена еще в 2007 году в ходе первого в истории визита Александра Лукашенко в эту страну. С тех пор стороны существенно нарастили нормативно-правовую базу двустороннего сотрудничества, состоялись знаковые визиты на высоком уровне, совместная работа ведется в целом ряде сфер.

Основное внимание в ходе нынешнего визита Александра Лукашенко будет уделено вопросам торгово-экономического взаимодействия. Речь о расширении товарооборота, развитии сотрудничества в промышленности, сельском хозяйстве и по иным направлениям, представляющим взаимный интерес.

Главу государства в аэропорту встречали министр иностранных дел Султаната Оман Бадр бен Хамад бен Хамуд аль-Бусаиди и президент Инвестиционного агентства Абдулсалам Аль Муршиди.

«Нам нужно благоприятный политический капитал, благоприятную атмосферу политических отношений конвертировать в экономической сфере: активизировать нашу торговлю, технологические обмены, инвестиционное сотрудничество», — сказал дипломат.

По его словам, перспективы есть также в сфере науки и высоких технологий. Важно развивать гуманитарное взаимодействие, в том числе в области туризма.

Непосредственно перед прилетом Александра Лукашенко посол Беларуси в Египте и по совместительству в Омане Сергей Терентьев поделился с журналистами своим видением перспектив сотрудничества двух стран.

«Большой интерес к нашим достижениям в области здравоохранения», — подчеркнул посол.

Все эти сферы будут рассматриваться в ходе предстоящих переговоров на высшем уровне.

Лукашенко Александр