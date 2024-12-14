Путин увидел «вагон проблем» в вопросах к прямой линии

Противники России во все времена пытались расшатать ее единство и сейчас идут по тому же пути, «стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карту», считает глава государства. Однако «сплоченность, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи — это наша великая ценность» и в ней заключена «колоссальная, несокрушимая сила, наша уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне», подчеркнул Путин.