Путин увидел «вагон проблем» в вопросах к прямой линии

Президент России Владимир Путин изучил вопросы, поступившие к прямой линии с главой государства, и рассказал, что увидел в них много нерешенных проблем. Об этом он заявил на съезде «Единой России», который проходит в национальном центре «Россия».
«Сделано многое, конечно, но проблем еще, как у нас в народе говорят, вагон и маленькая тележка. Понимаете, почивать на лаврах нет у нас никакого морального права. Нужно работать напряженно», — сказал Путин (цитата по ТАСС).
В этом году прямая линия президента, как и в 2023-м, будет совмещена с пресс-конференцией. Мероприятие пройдет в четверг, 19 декабря. По состоянию на 14 декабря россияне направили главе государства более 800 тыс. обращений.
По словам президента, в обществе существует запрос на повышение требований к качеству и результативности работы всех уровней власти. «Спрос на крепких, волевых, прошедших суровые испытания людей, готовых брать на себя ответственность, крайне высок. Да и страна в этом нуждается», — отметил он.
Путин добавил, что население доверяет таким кандидатам, как участники военной операции, рассчитывает на их принципиальность, честность и профессионализм. Государству необходим прямой и честный разговор с людьми, поскольку он служит залогом доверия россиян, считает президент.
Власти должны сверять каждый свой шаг с мнением людей, поскольку именно человек, благополучие и достаток российских семей находятся в центре планов, продолжил Путин. Достижение национальных целей развития на федеральном уровне будет оцениваться через социологические показатели, рассказал он.
По его мнению, стране нужно, не откладывая, ставить новые масштабные задачи и ориентиры. «Набранный темп позволяет нам фронтально двигаться сразу по всем ключевым направлениям, от которых зависит суверенитет и конкурентоспособность России, достигать поставленных национальных целей, повышать качество жизни во всех регионах», — заявил Путин.
Россия за прошедшие годы качественно изменилась, повестка развития страны приобрела стратегический характер, и теперь она обращена в будущее, полагает глава государства. Он назвал Россию уникальной и самобытной цивилизацией, народ которой един. Страна уверена в себе, чувствует свою правоту и силу, экономика растет и Россия развивается, несмотря на беспрецедентные санкции и внешнее давление, добавил Путин.
Противники России во все времена пытались расшатать ее единство и сейчас идут по тому же пути, «стараясь разобщить людей, разыграть национальную или религиозную карту», считает глава государства. Однако «сплоченность, осознание России как своего отчего дома, как огромной семьи — это наша великая ценность» и в ней заключена «колоссальная, несокрушимая сила, наша уверенность в сегодняшнем и в завтрашнем дне», подчеркнул Путин.