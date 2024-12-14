Медведев допустил присоединение новых регионов к России

«Этот опыт может быть востребован и дальше, в случае если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы, ведь это возможно», — отметил он, говоря об опыте интеграции Донбасса и Новороссии.
Медведев также подчеркнул, что противники Москвы делают все, чтобы пламя конфликта на Украине разгорелось еще сильнее, при этом российское общество сплотилось в стремлении дать агрессору отпор.
По словам председателя ЕР, уходящий год стал временем трудных испытаний, Запад продолжает накачивать киевский режим деньгами и оружием, кроме того, продолжаются удары по России.
В субботу в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд партии «Единая Россия».