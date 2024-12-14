Ричмонд
+1°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Медведев допустил присоединение новых регионов к России

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. В составе Российской Федерации могут появиться новые регионы, заявил председатель «Единой России» Дмитрий Медведев на съезде партии.

Источник: © РИА Новости

«Этот опыт может быть востребован и дальше, в случае если в составе нашей страны еще появятся новые, но очень близкие нам регионы, ведь это возможно», — отметил он, говоря об опыте интеграции Донбасса и Новороссии.

Медведев также подчеркнул, что противники Москвы делают все, чтобы пламя конфликта на Украине разгорелось еще сильнее, при этом российское общество сплотилось в стремлении дать агрессору отпор.

По словам председателя ЕР, уходящий год стал временем трудных испытаний, Запад продолжает накачивать киевский режим деньгами и оружием, кроме того, продолжаются удары по России.

В субботу в Национальном центре «Россия» проходит XXII съезд партии «Единая Россия».

Медведев Дмитрий