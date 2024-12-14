Участники митинга в Сеуле требуют арестовать президента после импичмента

В то же время у здания Администрации президента Республики Корея по состоянию на 20:50 (14:50 мск) не было митингов ни за, ни против президента. Вдоль правительственного комплекса, где расположена администрация, стояли венки с надписями в поддержку Юн Сок Ёля. Подобные венки с искусственными цветами в Южной Корее дарят в знак уважения по праздничным поводам и в связи с памятным событием, в том числе при открытии заведения или при окончании университета. Венки были там по крайней мере с 11 декабря, но на этот раз их стало больше — они стояли вдоль дороги вплоть до соседней станции метро.