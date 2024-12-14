Участники митинга в Сеуле требуют арестовать президента после импичмента

По неофициальным оценкам полиции, которые приводили южнокорейские СМИ, 14 декабря по состоянию на 15:30 у парламента собрались около 200 тыс. человек. Результаты голосования по импичменту были объявлены около 17:00 (11:00 мск). К 19:50 по местному времени, как убедился корреспондент ТАСС, большинство из них покинули территорию перед парламентом.
Однако группа из нескольких сотен человек продолжала скандировать лозунги с требованием арестовать президента у входа в комплекс. Рабочие между тем разбирали сцену. На одной из улиц осталась инсталляция в виде гроба с надписью «Импичмент лидеру мятежников Юн Сок Ёлю. Распустить пособников изменников — “Гражданскую силу”. Депутаты этой партии в субботу приняли участие в голосовании, на прошлой неделе большинство из них его бойкотировали, в результате чего импичмент объявлен не был. Во многих местах у парламента 14 декабря висели транспаранты с требованием задержать президента.
На другой улице продавали световые разноцветные жезлы, которые пользуются популярностью у поклонников южнокорейской поп-музыки во время концертов. На продаваемых сейчас жезлах были надписи с требованием отправить в отставку Юн Сок Ёля. Организаторы митинга, как и на прошлой такой акции 7 декабря, призывали пришедших подпевать песням с политическим подтекстом.
«Юн Сок Ёль стал вести себя так, как будто он ван (король — прим. ТАСС). Его поступок — посягательство на нашу демократию, это абсолютно неприемлемо, его никак нельзя было оставлять в должности», — поделилась своим мнением с корреспондентом ТАСС молодая офисная служащая, уходившая от здания Национального собрания. Конституционный суд может восстановить в должности Юн Сок Ёля, на рассмотрение дела дается 180 дней.
В то же время у здания Администрации президента Республики Корея по состоянию на 20:50 (14:50 мск) не было митингов ни за, ни против президента. Вдоль правительственного комплекса, где расположена администрация, стояли венки с надписями в поддержку Юн Сок Ёля. Подобные венки с искусственными цветами в Южной Корее дарят в знак уважения по праздничным поводам и в связи с памятным событием, в том числе при открытии заведения или при окончании университета. Венки были там по крайней мере с 11 декабря, но на этот раз их стало больше — они стояли вдоль дороги вплоть до соседней станции метро.