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Принцип «своих не бросаем» и лидерство партии. О чем сказал Путин на съезде ЕР

Партия «Единая Россия» представляет большинство, но это предъявляет к ней повышенные требования и ответственность за развитие страны. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на съезде «Единой России», который проходит в Национальном центре «Россия».

Источник: РИА "Новости"

Глава государства подчеркнул важность участия партии в поддержке ветеранов СВО, достижении национальных целей, сохранении единства и развития страны.

ТАСС собрал основные высказывания президента России.

Цели развития страны

  • Россия является уникальной и самобытной цивилизацией, «многонациональным и многоконфессиональным народом, который при всем своем внутреннем многообразии был и будет единым».
  • «Никакой шантаж, попытки извне помешать нам никогда и ничего не дадут. Россия уверена в себе, она чувствует свою правоту, свою силу».
  • Россияне во время испытаний проявляют подлинное братство, а принцип «своих не бросаем» близок каждому в стране: «Такая взаимовыручка, подлинное братство перед лицом испытаний, единство во имя Отечества, сложились исторически».

Ответственность партии

  • На партию «Единая Россия» ложится особая ответственность и нагрузка по укреплению суверенитета страны и по созидательной работе по развитию единой и сильной России.
  • Партии «Единая Россия» «предстоит внести серьезные и содержательные изменения в программу»: «По сути, утвердить свою дорожную карту практического воплощения всех наших масштабных планов на ближайшие шесть лет, как минимум. А горизонт планирования должен быть гораздо шире».
  • «Люди ждут, что и новые обязательства и, подчеркну, все данные прежде обещания, планы, народная программа, с которой “Единая Россия” шла на парламентские выборы в 2021 году, будут полностью выполнены. А некоторые из них — даже в большем объеме».
  • «Я прошу подумать и над тем, как более эффективно задействовать широкую сеть первичных отделений партии. Постоянная налаженная обратная связь с людьми — это зона их ответственности».
  • Партия «Единая Россия» приступит к реализации новых национальных проектов с первых дней 2025 года: «Рассчитываю на ваше безусловное лидерство».

«Время героев»

  • «Единая Россия» с первого дня СВО оказывает поддержку бойцам и ветеранам, вносит важные законодательные инициативы, помогает восстанавливать освобожденные регионы: «Единая Россия» как настоящий лидер работает именно там, где решается судьба страны«.
  • Решение партии “Единая Россия” выдвигать на выборах много ветеранов СВО было правильным, поскольку “страна в этом нуждается”: “Неслучайно, что на выборах разного рода в нашей стране в этом году получили поддержку избирателей уже больше трехсот наших боевых товарищей, ветеранов специальной военной операции”. Таким кандидатам люди доверяют, “рассчитывают на их принципиальность, честность и профессионализм”.
  • Участники СВО, вернувшиеся домой после ранений, должны получать повышенное внимание и в полной мере быть востребованы в решении государственных задач.
  • Десятки тысяч ветеранов спецоперации изъявили желание участвовать в программе “Время героев”, в настоящий момент формируется второй поток обучающихся: “Обучение первого продолжается. Но его участникам, не дожидаясь вручения диплома, уже предлагают, доверяют высокие посты и большие задачи на гражданке”.
  • Проект “Время героев” для ветеранов СВО должен быть расширен, а также запущены соответствующие региональные программы: “Ребята, прошедшие фронт, доказали, чего стоят в бою. Уверен, не подведут и в дальнейшем, будут биться за результат и добиваться его”.

Путин Владимир