Гуцул к юбилею АТО Гагаузия: партнерство с Россией для нас остается стратегически важным

КИШИНЕВ, 14 дек — Sputnik. В Москве прошел круглый стол: «30 лет особому правовому статусу Гагаузии: уроки истории, вызовы времени», приуроченный к годовщине принятия парламентом Молдовы закона об особом правовом статусе АТО Гагаузия.
Мероприятие состоялось при участии башкана Гагаузии Евгении Гуцул, депутатов Государственной думы РФ, членов исполкома автономии, участников процесса становления Гагаузской автономии, политических и общественных деятелей России и Молдовы.
Заместитель председателя Государственной думы РФ Борис Чернышов в своем обращении к жителям Гагаузской автономии заявил о полной их поддержке.
Как отметила глава автономии Евгения Гуцул, создание АТО Гагаузия стало большим успехом для всей Молдовы.
«Тем не менее мы с сожалением отмечаем, что за прошедшие десятилетия центральные власти неоднократно игнорировали, блокировали и даже отменяли целый ряд статей нашего базового закона. Сегодня на политическую арену вышло новое поколение молдавских политиков, которые, к сожалению, забыли или вовсе не знают о том, как наши народы стояли на грани вооруженного конфликта. Некоторые представители правящей партии PAS открыто призывают к ликвидации Гагаузии и обвиняют нас в дестабилизации, когда мы отстаиваем свои законные права», — заявила Гуцул.
В рамках юбилея автономии также прошел телемост между студентами и преподавателями Московского педагогического государственного университета и Комратского государственного университета.
«Мы говорили о том, что связывает Гагаузию и Россию. Это многовековая дружба и тесные межрегиональные связи в сфере экономики, социальной сферы, образования, науки и культуры. (…) В Гагаузии и во всей Молдове традиционные семейные ценности, уважение к религии и духовным устоям всегда остаются основой общества. Это то, что близко как гагаузскому, так и российскому народу. Партнерство с Россией для нас остается стратегически важным. Власти Гагаузии нацелены на расширение межрегионального сотрудничества, укрепление культурных и экономических связей», — отметила башкан.
Она поблагодарила гагаузскую диаспору в Москве за поддержку, активное участие в жизни автономии и сохранение исторической памяти.
Автономное территориальное образование (АТО) Гагаузия было создано 23 декабря 1994 года из населенных пунктов, в которых более половины жителей составляли гагаузы, а также из тех, где большинство жителей по результатам референдумов добровольно согласилось войти в состав автономии.