Гуцул к юбилею АТО Гагаузия: партнерство с Россией для нас остается стратегически важным

«Тем не менее мы с сожалением отмечаем, что за прошедшие десятилетия центральные власти неоднократно игнорировали, блокировали и даже отменяли целый ряд статей нашего базового закона. Сегодня на политическую арену вышло новое поколение молдавских политиков, которые, к сожалению, забыли или вовсе не знают о том, как наши народы стояли на грани вооруженного конфликта. Некоторые представители правящей партии PAS открыто призывают к ликвидации Гагаузии и обвиняют нас в дестабилизации, когда мы отстаиваем свои законные права», — заявила Гуцул.