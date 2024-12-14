Санду подчинила себе судебную систему в Молдавии, заявил Шор

КИШИНЕВ, 14 дек — РИА Новости. Президент Молдавии Майя Санду подчинила себе судебную систему страны, использовав ее для подавления оппозиции, заявил в субботу РИА Новости лидер политблока «Победа» Илан Шор.
Ранее в пятницу Высшая судебная палата (ВСП) Молдавии заочно приговорила Шора к 15 годам тюрьмы по делу о мошенничестве и отмывании денег в особо крупных размерах.
«Санду наплевала на все уголовно-процессуальные нормы, она подчинила себе все суды. Решение карманной ВСП — несправедливо, преступно и незаконно. Это очередной пример попытки уничтожить оппозицию. Санду больше нечего предложить народу, кроме угроз и преследования судебной, карательной машины. Правосудия в стране нет, справедливое решение в захваченном государстве невозможно. Но Санду и ее псы дождутся своих приговоров. Рано или поздно. Только уже не липовых».
Ранее Шор назвал первичное судебное решение «беззаконным и беспредельным», отметив, что не намерен его признавать.
Молдавский суд в прошлом году заочно приговорил Шора к 15 годам лишения свободы по делу о выводе из банков страны 1 миллиарда долларов. Решение по делу Шора не было окончательным, адвокаты опротестовали его в Высшей судебной палате.