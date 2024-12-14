Санду подчинила себе судебную систему в Молдавии, заявил Шор

«Санду наплевала на все уголовно-процессуальные нормы, она подчинила себе все суды. Решение карманной ВСП — несправедливо, преступно и незаконно. Это очередной пример попытки уничтожить оппозицию. Санду больше нечего предложить народу, кроме угроз и преследования судебной, карательной машины. Правосудия в стране нет, справедливое решение в захваченном государстве невозможно. Но Санду и ее псы дождутся своих приговоров. Рано или поздно. Только уже не липовых».