Новые власти Сирии заявили, что дали РФ шанс пересмотреть отношения с сирийцами

8 декабря израильские военные установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах, не встретив при этом сопротивления. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, утратило силу, поскольку после смены власти в Дамаске сирийские войска покинули этот район. Израильские ВВС продолжают наносить удары по военным объектам в Сирии. 10 декабря министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ВМС его страны фактически уничтожили военный флот арабской республики. 12 декабря армейская пресс-служба сообщила, что израильские ВВС в ходе серии массированных ударов по Сирии уничтожили свыше 90% выявленных запасов ракет класса земля — воздух.