Новые власти Сирии заявили, что дали РФ шанс пересмотреть отношения с сирийцами

«Мы дали россиянам возможность пересмотреть свои отношения с сирийским народом», — утверждает аш-Шараа.
Он добавил, что новые власти Сирии не будут вступать в конфликт с Израилем. Аш-Шараа подчеркнул, что следующий этап в Сирии — «это этап строительства и стабильности».
13 ноября сирийский политик, бывший глава Высшего комитета по переговорам сирийской оппозиции Мухаммед Сабра заявил ТАСС, что Сирия на данном этапе не хочет войны «ни с одной страной» и ей нужна поддержка Совета Безопасности ООН и Лиги арабских государств, чтобы остановить нападения Израиля.
8 декабря израильские военные установили контроль над сирийской стороной горного массива Хермон на Голанских высотах, не встретив при этом сопротивления. Как заявил премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, соглашение о разделении сил с Сирией, подписанное в 1974 году, утратило силу, поскольку после смены власти в Дамаске сирийские войска покинули этот район. Израильские ВВС продолжают наносить удары по военным объектам в Сирии. 10 декабря министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил, что ВМС его страны фактически уничтожили военный флот арабской республики. 12 декабря армейская пресс-служба сообщила, что израильские ВВС в ходе серии массированных ударов по Сирии уничтожили свыше 90% выявленных запасов ракет класса земля — воздух.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии. 8 декабря они вошли в Дамаск, после чего подразделения правительственных сил вышли из города. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну, дав указание передать власть мирным путем. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о своем назначении главой сирийского правительства переходного периода, который продлится до 1 марта 2025 года.