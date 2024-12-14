NYT узнала, какой договор Киев хочет подписать с Трампом вместо Байдена

Зеленский начал «дипломатическое наступление» на политика после его победы на выборах, чтобы убедить республиканца продолжить военную поддержку Киева, писала El Pais. Еще летом, до того, как Трамп выиграл выборы, Украина начала подстраивать свой план победы под его администрацию, сообщала Financial Times со ссылкой на источники. В измененном «плане победы» Киев собирался в том числе подчеркнуть потенциальные деловые сделки, интересные для США, такие как доступ к сырью, отмечала газета. По ее данным, этот пункт плана заинтересовал избранного президента.