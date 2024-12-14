NYT узнала, какой договор Киев хочет подписать с Трампом вместо Байдена

Украинские власти отложили подписание с США соглашения о сотрудничестве в области добычи и переработки полезных ископаемых, надеясь расположить к Киеву администрацию избранного президента страны Дональда Трампа. Об этом сообщает The New York Times со ссылкой на чиновников обеих стран.
Изначально соглашение планировалось подписать при действующей администрации президента Джо Байдена, но его заключение дважды откладывали, сообщили источники. Киев, надеясь заручиться поддержкой новых властей США в конфликте с Россией, решил, что соглашение должно стать достижением администрации Трампа, а не его предшественника, пишет газета.
Украина располагает месторождениями 20 важнейших минералов, таких как кобальт и графит, их запасы в целом оцениваются в сумму до $11,5 трлн, отмечает NYT со ссылкой на данные частной украинской инвестиционной компании Horizon Capital.
Кроме того, страна располагает третью разведанных в Европе запасов лития — ключевого материала для выпуска перезаряжаемых батарей, потенциально представляющих интерес для производителей электромобилей. Таковым является компания Tesla, принадлежащая одному из главных спонсоров Трампа — предпринимателю Илону Маску, отмечает NYT.
О том, что Киев предлагает США совместно разрабатывать недра на территории Украины и добывать ресурсы, еще 14 ноября сообщил советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк в интервью La Repubblica.
«У нас есть месторождения редких минералов, таких как литий и титан, которые мы можем разрабатывать вместе», — говорил он.
Трамп в ходе предвыборной гонки неоднократно обещал урегулировать конфликт на Украине в кратчайшие сроки. Зеленский в это же время летал в США, чтобы представить украинский «план победы» американскому руководству и кандидатам на пост президента, в том числе Трампу.
Зеленский начал «дипломатическое наступление» на политика после его победы на выборах, чтобы убедить республиканца продолжить военную поддержку Киева, писала El Pais. Еще летом, до того, как Трамп выиграл выборы, Украина начала подстраивать свой план победы под его администрацию, сообщала Financial Times со ссылкой на источники. В измененном «плане победы» Киев собирался в том числе подчеркнуть потенциальные деловые сделки, интересные для США, такие как доступ к сырью, отмечала газета. По ее данным, этот пункт плана заинтересовал избранного президента.
Россия отвергает возможность переговоров на основе «плана победы» и заявляет о готовности к ним на своих условиях.