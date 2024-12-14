В Гагаузии рассказали о развитии автономии вопреки действиям Запада

Он отметил, что народы Гагаузии и России являются братьями, веками развиваясь в составе единых государств. «Жители автономии неотступно следуют принципу возвращения к гармоничным социально-экономическим и политическим взаимоотношениям с Россией и другими странами ЕАЭС. Эта общая точка зрения была обозначена более 10 лет назад на референдуме об интеграции в Таможенный союз, а также де-факто подтверждена на состоявшемся в этом году евро-референдуме Молдовы, где гагаузы в подавляющем большинстве своём проголосовали против евроинтеграции», — подчеркнул депутат.