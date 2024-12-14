Жена главы МИД Беларуси Наталья Рыженкова приняла участие в благотворительной ярмарке супруг дипломатов

— Посетители смогли совершить виртуальное путешествие в разные страны и ощутить их самобытную атмосферу. Очень важный момент ярмарки — «Елка добра». Если взять письмо с елки, то можно сделать подарок для ребенка и наполнить его жизнь теплом. Важным является и проведение лотереи, средства от которой также пойдут на благотворительные цели, — сказала Рыженкова.