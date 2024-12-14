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Жена главы МИД Беларуси Наталья Рыженкова приняла участие в благотворительной ярмарке супруг дипломатов

Жена главы МИД Беларуси Рыженкова участвовала в ярмарке супруг дипломатов.

Источник: Комсомольская правда

Наталья Рыженкова, жена главы МИД Беларуси Максима Рыженкова, приняла участие в благотворительной ярмарке супруг дипломатов. Об этом сообщается в социальных сетях внешнеполитического ведомства республики.

Рождественская благотворительная ярмарка Минского международного женского дипломатического клуба 14 декабря объединила 18 стран и сотни гостей. Наталья Рыженкова присутствовала среди почетных гостей и активных участников.

Супруга министра иностранных дел сказала БелТА во время мероприятия, предшествующего новогодним и рождественским праздникам, что оно направлено на благотворительность. И отметила:

— Белорусское государство уделяет большое внимание поддержке людей, тех, кому больше всего она нужна. Мы видим, что появляется все больше людей и организаций, готовых протянуть руку помощи тем, кто в этом нуждается.

Жена главы МИД Беларуси Наталья Рыженкова приняла участие в благотворительной ярмарке супруг дипломатов. Фото: социальные сети МИД Беларуси.

Наталья Рыженкова напомнила, что ярмарка дает окунуться в атмосферу национальных культур.

— Посетители смогли совершить виртуальное путешествие в разные страны и ощутить их самобытную атмосферу. Очень важный момент ярмарки — «Елка добра». Если взять письмо с елки, то можно сделать подарок для ребенка и наполнить его жизнь теплом. Важным является и проведение лотереи, средства от которой также пойдут на благотворительные цели, — сказала Рыженкова.

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