В Сирии спустя 12 лет возобновило работу посольство Турции

Посольство Турции в Сирии прекратило работу в марте 2012 года на фоне политического кризиса в стране и начала гражданской войны. Тогда также закрылись посольства Великобритании, Франции, Италии, Польши, Греции, США, Канады, стран Персидского залива. 8 декабря 2024 года в результате наступления антиправительственных войск рухнул режим Башара Асада.