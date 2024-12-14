Канал связи с США по обмену заключенными сохраняется, заявил Нарышкин

ФСБ 1 августа сообщила, что в Россию были возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Их вина не была доказана, в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину они не признали. В аэропорту их лично встретил Владимир Путин. Президент России заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.