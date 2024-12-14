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Канал связи с США по обмену заключенными сохраняется, заявил Нарышкин

МОСКВА, 14 дек — РИА Новости. Канал связи между Россией и США по вопросу обмена заключёнными сохраняется, заявил в субботу журналистам директор Службы внешней разведки (СВР) Сергей Нарышкин.

Источник: © РИА Новости

«Канал связи есть», — ответил он на вопрос журналистов, установлена ли связь с США по вопросу обмена заключёнными.

ФСБ 1 августа сообщила, что в Россию были возвращены восемь россиян, задержанных и находившихся в заключении в ряде стран НАТО. Их вина не была доказана, в ходе судебных слушаний и во время отбывания сроков вину они не признали. В аэропорту их лично встретил Владимир Путин. Президент России заявил, что те, кто имеет отношение к военной службе, будут представлены к госнаградам.

При обмене из России выехал ряд осужденных за шпионаж граждан и ряд россиян с двойным гражданством. Вина этих людей была полностью доказана, они были осуждены, среди прочего, по статьям о госизмене и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности.