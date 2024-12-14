Министр информации Беларуси Марков высказался о том, что такое диктатура

Министр информации Беларуси Марат Марков во время «Знаковой встречи» 14 декабря в Барановичах высказался о том, что такое диктатура, пишет БелТА.
Встреча в Барановичах прошла в рамках республиканской общественно-культурной акции «Марафон единства».
— Когда мы говорим про диктатуру, почему бы не поставить знак равенства между этим словом и порядком? — задался вопросом Марков.
Он отметил, что история показывает, к чему приводит отсутствие порядка и напомнил о конце 1980-х и начале 1990-х годов.
— Когда власть оказалась в руках «демократичных» людей, страна погрузилась в бардак и безвластие, — подчеркнул Марков.
Министр информации напомнил, что Беларусь в начале 1990-х переживала трудные времена:
— Я вернулся в Беларусь в 1993 году и помню, как на наших улицах царило безвластие и хаос. Сегодня те, кто требует перемен, едва ли представляют, к чему они могут привести.
Марат Марков обратил внимание на подмену понятий, которую активно навязывают извне:
— Почему, когда государство стремится к порядку, это называют диктатурой? Это же абсурд. А когда вы наводите порядок в квартире или во дворе, это нормально и логично. Нам пытаются внушить, что мы ущербны, но это не так.
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