Пять судей в Ростовской области отправили в отставку

Напомним, что в ноябре этого года в отставку ушли десять судей. Из них было семь представителей Кировского, Ворошиловского, Белокалитвинского, Миллеровского, Пролетарского, Красносулинского и Шахтинского районных судов. А также один судья Миллеровского районного суда и двое из Ростовского областного суда.