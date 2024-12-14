Пять судей в Ростовской области отправили в отставку

В Ростовской области пять судей прекратили свои полномочия. Об этом говорится на сайте квалификационной коллегии судей Ростовской области.
Известно, что двое судей Ростовского областного суда, один судья из Арбитражного суда Ростовской области, судья Советского районного суда Ростова и судья Аксайского районного суда прекратили свои полномочия, так как ушли в отставку.
Напомним, что в ноябре этого года в отставку ушли десять судей. Из них было семь представителей Кировского, Ворошиловского, Белокалитвинского, Миллеровского, Пролетарского, Красносулинского и Шахтинского районных судов. А также один судья Миллеровского районного суда и двое из Ростовского областного суда.