Вучич договорился с Фицо поехать на парад Победы в Москву

«Девятого мая — День Победы над фашизмом, мы уже договорились с Фицо, что поедем в Москву», — отметил он.
Президент Сербии 19 ноября заявил, что если не произойдет «конца света», то он прибудет на 80-летие Победы над фашизмом в Москву по приглашению Владимира Путина.
Вучич 20 октября впервые за два с половиной года поговорил с российским лидером по телефону и во время этой беседы получил приглашение приехать на День Победы. По словам сербского президента, для него будет честью присутствовать на параде в Москве.
Как сообщил представитель Кремля Дмитрий Песков, Москва планирует приглашать глав иностранных государств на празднование 80-летия Победы и будет рада всем, кто приедет.
Дату освобождения Сербии от нацистов во Второй мировой войне связывают с окончанием Белградской операции 20 октября 1944 года. В боях за столицу Югославии участвовали бойцы советских 2-го и 3-го Украинских фронтов под командованием маршала Федора Толбухина, навстречу им пробивались части Народно-освободительной армии Югославии (НОАЮ) Иосипа Броза Тито.
В центре Белграда находится мемориал павшим при освобождении города 2953 бойцам НОАЮ и 940 солдатам и офицерам Красной армии. Там горит Вечный огонь, стоят памятники советскому и югославскому воинам. По послевоенным оценкам властей Югославии, на территории страны похоронены свыше семи тысяч бойцов Красной армии. Югославия во Вторую мировую войну, по официальным данным 1945 года, потеряла около 1,7 миллиона человек.