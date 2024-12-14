Лидер новых властей Сирии заявил о готовности баллотироваться на пост президента

«Я выдвину свою кандидатуру на пост президента Сирийской [Арабской] Республики, если об этом попросят граждане или окружающие меня люди», — приводит его слова телеканал Al Araby.
«Мы стремимся к формированию государства, основанного на институтах и верховенстве закона», — добавил лидер новых сирийских властей. По его словам, единственным способом прихода к власти в Сирии «станет избирательная урна».
12 декабря представитель пришедших к власти формирований Убейда Арнаут сообщил агентству Agence France-Presse, что переходное правительство Сирии приостановит работу парламента и действие конституции на три месяца. Он уточнил, что новые власти сформируют комитеты по юридическим вопросам и правам человека для внесения поправок в основной закон страны.
В конце ноября вооруженные оппозиционные формирования начали масштабное наступление на позиции сирийской армии в провинциях Алеппо и Идлиб. К вечеру 7 декабря они захватили Алеппо, Хаму, Дераа и Хомс, а 8 декабря вошли в Дамаск, который покинули подразделения сирийских правительственных сил. Башар Асад оставил пост президента Сирии и покинул страну. 10 декабря Мухаммед аль-Башир, который с января 2024 года возглавлял сформированное оппозицией в провинции Идлиб так называемое Правительство спасения, объявил о назначении главой сирийского правительства на переходный период, который продлится до 1 марта 2025 года.