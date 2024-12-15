Новые власти Сирии заявили о намерении распустить все группировки

В разговоре с Syria TV Абу Мухаммед аль-Джулани сообщил о важности перехода «от революционных действий к государственному строительству». По его словам, для обеспечения стабильности в Сирии необходимо создать государственные и правовые институты. Он также призвал к работе по восстановлению Сирии «на современных основах», которые будут гарантировать права и справедливость для всех сирийцев.