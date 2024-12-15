Чучело Макрона сожгли на антифранцузской акции в Мали

Организаторами акции стали журналист Умар Диабате и предприниматель Мамду Кейта. Они выступили на митинге, напомнив, какие преступления Париж совершил в отношении малийцев. Уточняется, что речь шла об экономическом ущербе, который страна несла в период с 1960 по 2020 годы. В завершении акции сожгли чучело, которое символизировало Макрона.