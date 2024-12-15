Чучело Макрона сожгли на антифранцузской акции в Мали

В Мали на антифранцузской акции сожгли чучело президента Франции Эммануэля Макрона. Об этом сообщает AFRINZ.
Организаторами акции стали журналист Умар Диабате и предприниматель Мамду Кейта. Они выступили на митинге, напомнив, какие преступления Париж совершил в отношении малийцев. Уточняется, что речь шла об экономическом ущербе, который страна несла в период с 1960 по 2020 годы. В завершении акции сожгли чучело, которое символизировало Макрона.
Издание отмечает, что ранее в Мали создали петицию к французским властям и международным организациям, потребовав выплатить репарации. Документ уже подписали свыше 100 тысяч человек.
Ранее сообщалось, что в Тбилиси у здания парламента участники митинга сожгли гроб с чучелом основателя правящей партии «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» Бидзины Иванишвили.
До этого стало известно, что в столице Мали Бамако прошел митинг и импровизированный суд над Зеленским. Чучело с его фотографией повесили, а затем сожгли.