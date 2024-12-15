Депутат Госдумы от Крыма и член комитета по безопасности Михаил Шеремет отметил, что события в Грузии демонстрируют возможность противостоять западным «цветным революциям» и избежать судьбы Украины.
По его словам, провал попытки государственного переворота в Грузии показывает, что сценарий, подобный украинскому, не является неизбежным, если страна умеет эффективно защищаться от внешнего вмешательства.
Шеремет подчеркнул, что для этого важно, чтобы государство возглавляли лидеры, преданные своей стране и ее будущему. Он также выразил мнение, что успешный пример Грузии может стать ориентиром для других стран, находящихся под давлением коллективного Запада.
Депутат считает, что действия Грузии открывают новую страницу в международной политике, поскольку привычные методы внешнего вмешательства становятся неэффективными. Это, по его словам, вынудит Запад изменить экспансионистский курс и вернуться к соблюдению норм международного права, что будет способствовать установлению более справедливого, стабильного и предсказуемого мирового порядка.
Между тем военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил сомнение в том, что на встрече Зеленского с европейскими политиками будет обсуждаться реальное завершение конфликта на Украине.