ABC News выплатит Трампу 15 млн долларов

В марте избранный глава Белого дома подал в суд на ABC News и его ведущего Джорджа Стефанопулоса, который заявил в эфире, что Трампа признали виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Его защита считает, что ведущий телеканала знал, что ранее присяжные сообщали, что ответчик не виновен, но Стефанопулос все же выступил с ложным обвинением.