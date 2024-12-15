ABC News выплатит Трампу 15 млн долларов

Телеканал ABC News выплатит избранному американскому лидера Дональду Трампу 15 миллионов долларов, чтобы в досудебном порядке урегулировать дело о защите чести и достоинства. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на документы суда Южного округа штата Флорида.
Согласно договоренности, телеканал выплатит 15 млн долларов в качестве благотворительного взноса в "президентский фонд и музей, который учредит истец, а также оплатит юридические издержки Трампа на сумму один миллион долларов.
В марте избранный глава Белого дома подал в суд на ABC News и его ведущего Джорджа Стефанопулоса, который заявил в эфире, что Трампа признали виновным в изнасиловании писательницы Элизабет Джин Кэрролл. Его защита считает, что ведущий телеканала знал, что ранее присяжные сообщали, что ответчик не виновен, но Стефанопулос все же выступил с ложным обвинением.
Ранее стало известно, что рассмотрение дела против Трампа в суде Нью-Йорка приостановлено, а вынесение приговора отложено. В конце мая его признали виновным в подлоге финансовых документов компании Trump Organization при выплате денег бывшей порноактрисе Сторми Дэниэлс.
До этого сообщалось, что Трамп намерен уволить всех членов команды спецпрокурора Джека Смита, который вел дело против избранного президента Соединенных Штатов.