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Axios: Израиль и Иордания провели секретные переговоры по ситуации в Сирии

На встрече также поднималась тема растущей угрозы контрабанды оружия на Западный берег реки Иордан.

Источник: Аргументы и факты

Представители военных ведомств и служб безопасности Израиля и Иордании провели 13 декабря секретные переговоры по Сирии. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники.

По их информации, в ходе встречи стороны также обсудили свое взаимодействие с группировками, формирующими переходное правительство в сирийском государстве.

Кроме того, на переговорах поднималась тема растущей угрозы контрабанды оружия на Западный берег реки Иордан, что может привести к обострению ситуации на территории Палестины.

Ранее сообщалось, что новым главой переходного правительства Сирии может стать экс-премьер страны Рияд Хиджаб, который уже возглавлял кабмин в 2012 году. После он перешел на сторону оппозиции и сбежал в Иорданию.

До этого спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявлял, что Москва установила контакты с политическим комитетом группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.

* Движение, запрещенное и признанное террористическим в России.