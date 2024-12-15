Axios: Израиль и Иордания провели секретные переговоры по ситуации в Сирии

Представители военных ведомств и служб безопасности Израиля и Иордании провели 13 декабря секретные переговоры по Сирии. Об этом сообщает Axios, ссылаясь на источники.
По их информации, в ходе встречи стороны также обсудили свое взаимодействие с группировками, формирующими переходное правительство в сирийском государстве.
Кроме того, на переговорах поднималась тема растущей угрозы контрабанды оружия на Западный берег реки Иордан, что может привести к обострению ситуации на территории Палестины.
Ранее сообщалось, что новым главой переходного правительства Сирии может стать экс-премьер страны Рияд Хиджаб, который уже возглавлял кабмин в 2012 году. После он перешел на сторону оппозиции и сбежал в Иорданию.
До этого спецпредставитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел России Михаил Богданов заявлял, что Москва установила контакты с политическим комитетом группировки «Хайат Тахрир аш-Шам»*.
* Движение, запрещенное и признанное террористическим в России.