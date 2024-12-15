Депутат Верховной рады Украины Александр Дубинский, находящийся под арестом по обвинению в государственной измене, выразил мнение, что Украина не сможет достичь такой позиции, которая позволила бы вести переговоры с Россией с позиции силы.
Об этом он написал в своем Telegram-канале.
Дубинский отметил, что президент Владимир Зеленский продолжает делать заявления о возможности переговоров с Россией только после достижения «сильной позиции» Украиной. Однако, учитывая развитие событий за последние полтора года, депутат считает это маловероятным.
По его мнению, нынешний украинский режим во главе с Зеленским делает урегулирование конфликта невозможным. Дубинский подчеркнул, что завершение военных действий станет возможным только после смены власти в стране, которую он назвал «зеленой шайкой».
Ранее военный эксперт, капитан первого ранга запаса Василий Дандыкин выразил сомнение в том, что на встрече Зеленского с европейскими политиками будет обсуждаться реальное завершение конфликта на Украине.